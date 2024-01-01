阿爾及利亞第納爾兌匈牙利福林匯率

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1 DZD兌HUF匯率過去30日過去90日
2.73862.7631
2.65982.6342
一般2.69612.6947
更改-2.04%-1.37%
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DZD兌HUF的統計資料

在過去30日，DZD兌HUF的匯率高見2.7386，低見2.6598，平均匯率則為2.6961。DZD兌HUF的波動率為-2.04。

在過去90日，DZD兌HUF的匯率高見2.7631，低見2.6342，平均匯率則為2.6947. DZD兌HUF的波動率為-1.37。

追蹤市場匯率

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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如何將阿爾及利亞第納爾兌換成匈牙利福林

  • 1

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  • 2

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    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇DZD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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阿爾及利亞第納爾熱門貨幣組合

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阿爾及利亞第納爾匈牙利福林兌換率
1 DZD2.68270 HUF
5 DZD13.41350 HUF
10 DZD26.82700 HUF
20 DZD53.65400 HUF
50 DZD134.13500 HUF
100 DZD268.27000 HUF
250 DZD670.67500 HUF
500 DZD1,341.35000 HUF
1000 DZD2,682.70000 HUF
2000 DZD5,365.40000 HUF
5000 DZD13,413.50000 HUF
10000 DZD26,827.00000 HUF
匈牙利福林阿爾及利亞第納爾兌換率
2000 HUF745.51800 DZD
5000 HUF1,863.79500 DZD
10000 HUF3,727.59000 DZD
15000 HUF5,591.38500 DZD
20000 HUF7,455.18000 DZD
30000 HUF11,182.77000 DZD
40000 HUF14,910.36000 DZD
50000 HUF18,637.95000 DZD
60000 HUF22,365.54000 DZD
100000 HUF37,275.90000 DZD
150000 HUF55,913.85000 DZD
200000 HUF74,551.80000 DZD