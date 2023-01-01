هريفنيا الأوكرانية (UAH)

الهريفنيا أو الهريفنيا (التعددية: الهريفني أو <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> ) هي عملة أوكرانيا. مكتوبة كـ <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> في أوكرانيا، ومختصر ك<unk> <unk> . يستخدم الهريفنيا رمز العملة UAH والرمز <unk> . وأكثر بورصة الهريفنيا شعبية هي بورصة اليورو. اسم الهريفنيا هو مقياس للوزن يستخدم في العصور الوسطى. إنها عملة ورقية.

اسم العملة

هريفنيا الأوكرانية

رمز العملة

سعر الصرف UAH

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
من UAH0.027350.025702.267660.022190.037380.036860.516180.04253
إلى UAH36.5686038.916300.4409845.0580026.7520027.133101.9373223.51540

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف هريفنا أوكرانية