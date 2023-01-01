هريفنيا الأوكرانية (UAH)
الهريفنيا أو الهريفنيا (التعددية: الهريفني أو <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> ) هي عملة أوكرانيا. مكتوبة كـ <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> في أوكرانيا، ومختصر ك<unk> <unk> . يستخدم الهريفنيا رمز العملة UAH والرمز <unk> . وأكثر بورصة الهريفنيا شعبية هي بورصة اليورو. اسم الهريفنيا هو مقياس للوزن يستخدم في العصور الوسطى. إنها عملة ورقية.
اسم العملة
هريفنيا الأوكرانية
رمز العملة
₴
سعر الصرف UAH
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|SGD
|CAD
|ZAR
|AUD
|من UAH
|0.02735
|0.02570
|2.26766
|0.02219
|0.03738
|0.03686
|0.51618
|0.04253
|إلى UAH
|36.56860
|38.91630
|0.44098
|45.05800
|26.75200
|27.13310
|1.93732
|23.51540
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