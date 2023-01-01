هريفنيا الأوكرانية (UAH)

الهريفنيا أو الهريفنيا (التعددية: الهريفني أو <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> ) هي عملة أوكرانيا. مكتوبة كـ <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> في أوكرانيا، ومختصر ك<unk> <unk> . يستخدم الهريفنيا رمز العملة UAH والرمز <unk> . وأكثر بورصة الهريفنيا شعبية هي بورصة اليورو. اسم الهريفنيا هو مقياس للوزن يستخدم في العصور الوسطى. إنها عملة ورقية.