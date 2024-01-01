هريفنا أوكرانية إلى دينار جزائري

تحويل UAH إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
3,263.34 dzd

₴1.000 UAH = دج3.263 DZD

Mid-market exchange rate at 03:36
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UAH إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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DZD

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7150.8431.4551.50219.8191.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18711.7261.78223.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Algerian Dinar
1 UAH٣٫٢٦٣٣٤ DZD
5 UAH١٦٫٣١٦٧٠ DZD
10 UAH٣٢٫٦٣٣٤٠ DZD
20 UAH٦٥٫٢٦٦٨٠ DZD
50 UAH١٦٣٫١٦٧٠٠ DZD
100 UAH٣٢٦٫٣٣٤٠٠ DZD
250 UAH٨١٥٫٨٣٥٠٠ DZD
500 UAH١٬٦٣١٫٦٧٠٠٠ DZD
1000 UAH٣٬٢٦٣٫٣٤٠٠٠ DZD
2000 UAH٦٬٥٢٦٫٦٨٠٠٠ DZD
5000 UAH١٦٬٣١٦٫٧٠٠٠٠ DZD
10000 UAH٣٢٬٦٣٣٫٤٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 DZD٠٫٣٠٦٤٣ UAH
5 DZD١٫٥٣٢١٧ UAH
10 DZD٣٫٠٦٤٣٤ UAH
20 DZD٦٫١٢٨٦٨ UAH
50 DZD١٥٫٣٢١٧٠ UAH
100 DZD٣٠٫٦٤٣٤٠ UAH
250 DZD٧٦٫٦٠٨٥٠ UAH
500 DZD١٥٣٫٢١٧٠٠ UAH
1000 DZD٣٠٦٫٤٣٤٠٠ UAH
2000 DZD٦١٢٫٨٦٨٠٠ UAH
5000 DZD١٬٥٣٢٫١٧٠٠٠ UAH
10000 DZD٣٬٠٦٤٫٣٤٠٠٠ UAH