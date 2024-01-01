100 هريفنا أوكرانية إلى دينار جزائري

تحويل UAH إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

100 uah
349.50 dzd

1.000 UAH = 3.495 DZD

Mid-market exchange rate at 06:23
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٩٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٥١٨٫٦٨٥١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٨٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤١٦١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٤٩1١٫٧٠٤١٫٧٢٦٢٣٫٩٠٣١٫٩٣٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Algerian Dinar
1 UAH٣٫٤٩٥٠٣ DZD
5 UAH١٧٫٤٧٥١٥ DZD
10 UAH٣٤٫٩٥٠٣٠ DZD
20 UAH٦٩٫٩٠٠٦٠ DZD
50 UAH١٧٤٫٧٥١٥٠ DZD
100 UAH٣٤٩٫٥٠٣٠٠ DZD
250 UAH٨٧٣٫٧٥٧٥٠ DZD
500 UAH١٬٧٤٧٫٥١٥٠٠ DZD
1000 UAH٣٬٤٩٥٫٠٣٠٠٠ DZD
2000 UAH٦٬٩٩٠٫٠٦٠٠٠ DZD
5000 UAH١٧٬٤٧٥٫١٥٠٠٠ DZD
10000 UAH٣٤٬٩٥٠٫٣٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 DZD٠٫٢٨٦١٢ UAH
5 DZD١٫٤٣٠٦١ UAH
10 DZD٢٫٨٦١٢١ UAH
20 DZD٥٫٧٢٢٤٢ UAH
50 DZD١٤٫٣٠٦٠٥ UAH
100 DZD٢٨٫٦١٢١٠ UAH
250 DZD٧١٫٥٣٠٢٥ UAH
500 DZD١٤٣٫٠٦٠٥٠ UAH
1000 DZD٢٨٦٫١٢١٠٠ UAH
2000 DZD٥٧٢٫٢٤٢٠٠ UAH
5000 DZD١٬٤٣٠٫٦٠٥٠٠ UAH
10000 DZD٢٬٨٦١٫٢١٠٠٠ UAH