هريفنا أوكرانية إلى كوانزا أنغولي

تحويل UAH إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
22,437.60 aoa

₴1.000 UAH = Kz22.44 AOA

Mid-market exchange rate at 03:30
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UAH إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AOA

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7541.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2120.018
1 GBP1.3251.186111.19111.7261.78223.5171.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Angolan Kwanza
1 UAH٢٢٫٤٣٧٦٠ AOA
5 UAH١١٢٫١٨٨٠٠ AOA
10 UAH٢٢٤٫٣٧٦٠٠ AOA
20 UAH٤٤٨٫٧٥٢٠٠ AOA
50 UAH١٬١٢١٫٨٨٠٠٠ AOA
100 UAH٢٬٢٤٣٫٧٦٠٠٠ AOA
250 UAH٥٬٦٠٩٫٤٠٠٠٠ AOA
500 UAH١١٬٢١٨٫٨٠٠٠٠ AOA
1000 UAH٢٢٬٤٣٧٫٦٠٠٠٠ AOA
2000 UAH٤٤٬٨٧٥٫٢٠٠٠٠ AOA
5000 UAH١١٢٬١٨٨٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 UAH٢٢٤٬٣٧٦٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / هريفنيا الأوكرانية
1 AOA٠٫٠٤٤٥٧ UAH
5 AOA٠٫٢٢٢٨٤ UAH
10 AOA٠٫٤٤٥٦٨ UAH
20 AOA٠٫٨٩١٣٦ UAH
50 AOA٢٫٢٢٨٤٠ UAH
100 AOA٤٫٤٥٦٨٠ UAH
250 AOA١١٫١٤٢٠٠ UAH
500 AOA٢٢٫٢٨٤٠٠ UAH
1000 AOA٤٤٫٥٦٨٠٠ UAH
2000 AOA٨٩٫١٣٦٠٠ UAH
5000 AOA٢٢٢٫٨٤٠٠٠ UAH
10000 AOA٤٤٥٫٦٨٠٠٠ UAH