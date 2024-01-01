Ukrayna grivnasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile UAH → AOA çevirin

1.000 uah
22.200 aoa

1.00000 UAH = 22.20000 AOA

00:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0771589.41391.450871.651690.94802518.3662
1 GBP1.1693311.25955104.5551.696551.931381.1085521.4762
1 USD0.928350.793934183.00971.346951.533390.8801517.0507
1 INR0.01118390.009564360.012046810.01622640.01847240.0106030.205406

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Ukrayna grivnasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Angola Kvanzası
1 UAH22.20000 AOA
5 UAH111.00000 AOA
10 UAH222.00000 AOA
20 UAH444.00000 AOA
50 UAH1110.00000 AOA
100 UAH2220.00000 AOA
250 UAH5550.00000 AOA
500 UAH11100.00000 AOA
1000 UAH22200.00000 AOA
2000 UAH44400.00000 AOA
5000 UAH111000.00000 AOA
10000 UAH222000.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Ukrayna Grivnası
1 AOA0.04505 UAH
5 AOA0.22523 UAH
10 AOA0.45045 UAH
20 AOA0.90090 UAH
50 AOA2.25225 UAH
100 AOA4.50450 UAH
250 AOA11.26125 UAH
500 AOA22.52250 UAH
1000 AOA45.04500 UAH
2000 AOA90.09000 UAH
5000 AOA225.22500 UAH
10000 AOA450.45000 UAH