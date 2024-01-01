هريفنا أوكرانية إلى فرنك رواندي

تحويل UAH إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
32,490 rwf

₴1.000 UAH = R₣32.49 RWF

Mid-market exchange rate at 03:51
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UAH إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9450.7551.3031.34517.7431.47
1 EUR1.116193.720.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19711.7261.78223.5031.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Rwandan Franc
1 UAH٣٢٫٤٩٠٥٠ RWF
5 UAH١٦٢٫٤٥٢٥٠ RWF
10 UAH٣٢٤٫٩٠٥٠٠ RWF
20 UAH٦٤٩٫٨١٠٠٠ RWF
50 UAH١٬٦٢٤٫٥٢٥٠٠ RWF
100 UAH٣٬٢٤٩٫٠٥٠٠٠ RWF
250 UAH٨٬١٢٢٫٦٢٥٠٠ RWF
500 UAH١٦٬٢٤٥٫٢٥٠٠٠ RWF
1000 UAH٣٢٬٤٩٠٫٥٠٠٠٠ RWF
2000 UAH٦٤٬٩٨١٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 UAH١٦٢٬٤٥٢٫٥٠٠٠٠ RWF
10000 UAH٣٢٤٬٩٠٥٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / هريفنيا الأوكرانية
1 RWF٠٫٠٣٠٧٨ UAH
5 RWF٠٫١٥٣٨٩ UAH
10 RWF٠٫٣٠٧٧٨ UAH
20 RWF٠٫٦١٥٥٦ UAH
50 RWF١٫٥٣٨٩١ UAH
100 RWF٣٫٠٧٧٨٢ UAH
250 RWF٧٫٦٩٤٥٥ UAH
500 RWF١٥٫٣٨٩١٠ UAH
1000 RWF٣٠٫٧٧٨٢٠ UAH
2000 RWF٦١٫٥٥٦٤٠ UAH
5000 RWF١٥٣٫٨٩١٠٠ UAH
10000 RWF٣٠٧٫٧٨٢٠٠ UAH