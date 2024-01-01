ألف هريفنا أوكرانية إلى فرنك رواندي

تحويل UAH إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
33,410 rwf

1.000 UAH = 33.41 RWF

Mid-market exchange rate at 07:54
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٨٩٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٩٥١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٦٨٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٢٧١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١٠٥٫٩٨٥1١٫٧٠٤١٫٧٢٥٢٣٫٩٠٤١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Rwandan Franc
1 UAH٣٣٫٤٠٩٦٠ RWF
5 UAH١٦٧٫٠٤٨٠٠ RWF
10 UAH٣٣٤٫٠٩٦٠٠ RWF
20 UAH٦٦٨٫١٩٢٠٠ RWF
50 UAH١٬٦٧٠٫٤٨٠٠٠ RWF
100 UAH٣٬٣٤٠٫٩٦٠٠٠ RWF
250 UAH٨٬٣٥٢٫٤٠٠٠٠ RWF
500 UAH١٦٬٧٠٤٫٨٠٠٠٠ RWF
1000 UAH٣٣٬٤٠٩٫٦٠٠٠٠ RWF
2000 UAH٦٦٬٨١٩٫٢٠٠٠٠ RWF
5000 UAH١٦٧٬٠٤٨٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 UAH٣٣٤٬٠٩٦٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / هريفنيا الأوكرانية
1 RWF٠٫٠٢٩٩٣ UAH
5 RWF٠٫١٤٩٦٦ UAH
10 RWF٠٫٢٩٩٣٢ UAH
20 RWF٠٫٥٩٨٦٣ UAH
50 RWF١٫٤٩٦٥٨ UAH
100 RWF٢٫٩٩٣١٥ UAH
250 RWF٧٫٤٨٢٨٨ UAH
500 RWF١٤٫٩٦٥٧٥ UAH
1000 RWF٢٩٫٩٣١٥٠ UAH
2000 RWF٥٩٫٨٦٣٠٠ UAH
5000 RWF١٤٩٫٦٥٧٥٠ UAH
10000 RWF٢٩٩٫٣١٥٠٠ UAH