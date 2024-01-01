هريفنا أوكرانية إلى يوان صيني

تحويل UAH إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
173.92 cny

₴1.000 UAH = ¥0.1739 CNY

Mid-market exchange rate at 03:35
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UAH إلى CNY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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CNY

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18611.7261.78123.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Chinese Yuan RMB
1 UAH٠٫١٧٣٩٢ CNY
5 UAH٠٫٨٦٩٦٢ CNY
10 UAH١٫٧٣٩٢٣ CNY
20 UAH٣٫٤٧٨٤٦ CNY
50 UAH٨٫٦٩٦١٥ CNY
100 UAH١٧٫٣٩٢٣٠ CNY
250 UAH٤٣٫٤٨٠٧٥ CNY
500 UAH٨٦٫٩٦١٥٠ CNY
1000 UAH١٧٣٫٩٢٣٠٠ CNY
2000 UAH٣٤٧٫٨٤٦٠٠ CNY
5000 UAH٨٦٩٫٦١٥٠٠ CNY
10000 UAH١٬٧٣٩٫٢٣٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / هريفنيا الأوكرانية
1 CNY٥٫٧٤٩٦٧ UAH
5 CNY٢٨٫٧٤٨٣٥ UAH
10 CNY٥٧٫٤٩٦٧٠ UAH
20 CNY١١٤٫٩٩٣٤٠ UAH
50 CNY٢٨٧٫٤٨٣٥٠ UAH
100 CNY٥٧٤٫٩٦٧٠٠ UAH
250 CNY١٬٤٣٧٫٤١٧٥٠ UAH
500 CNY٢٬٨٧٤٫٨٣٥٠٠ UAH
1000 CNY٥٬٧٤٩٫٦٧٠٠٠ UAH
2000 CNY١١٬٤٩٩٫٣٤٠٠٠ UAH
5000 CNY٢٨٬٧٤٨٫٣٥٠٠٠ UAH
10000 CNY٥٧٬٤٩٦٫٧٠٠٠٠ UAH