هريفنا أوكرانية إلى ليو روماني

تحويل UAH إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
108.75 ron

₴1.000 UAH = L0.1088 RON

Mid-market exchange rate at 03:51
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

UAH إلى RON مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

RON

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9450.7551.3031.34517.7431.47
1 EUR1.116193.7210.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.187111.19811.7261.78223.5031.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Romanian Leu
1 UAH٠٫١٠٨٧٥ RON
5 UAH٠٫٥٤٣٧٦ RON
10 UAH١٫٠٨٧٥١ RON
20 UAH٢٫١٧٥٠٢ RON
50 UAH٥٫٤٣٧٥٥ RON
100 UAH١٠٫٨٧٥١٠ RON
250 UAH٢٧٫١٨٧٧٥ RON
500 UAH٥٤٫٣٧٥٥٠ RON
1000 UAH١٠٨٫٧٥١٠٠ RON
2000 UAH٢١٧٫٥٠٢٠٠ RON
5000 UAH٥٤٣٫٧٥٥٠٠ RON
10000 UAH١٬٠٨٧٫٥١٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 RON٩٫١٩٥٣٦ UAH
5 RON٤٥٫٩٧٦٨٠ UAH
10 RON٩١٫٩٥٣٦٠ UAH
20 RON١٨٣٫٩٠٧٢٠ UAH
50 RON٤٥٩٫٧٦٨٠٠ UAH
100 RON٩١٩٫٥٣٦٠٠ UAH
250 RON٢٬٢٩٨٫٨٤٠٠٠ UAH
500 RON٤٬٥٩٧٫٦٨٠٠٠ UAH
1000 RON٩٬١٩٥٫٣٦٠٠٠ UAH
2000 RON١٨٬٣٩٠٫٧٢٠٠٠ UAH
5000 RON٤٥٬٩٧٦٫٨٠٠٠٠ UAH
10000 RON٩١٬٩٥٣٫٦٠٠٠٠ UAH