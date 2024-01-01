Ukrayna grivnasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile UAH → RON çevirin

1.000 uah
122,63 ron

1.00000 UAH = 0.12263 RON

00:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0765589.35771.45061.651530.9478418.3589
1 GBP1.1693311.25885104.4891.696241.93121.1083421.4678
1 USD0.92890.794376183.00381.347451.53410.8804517.0535
1 INR0.0111910.009570350.012047610.01623360.01848220.01060730.205454

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Ukrayna grivnasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Rumen Leyi
1 UAH0.12263 RON
5 UAH0.61315 RON
10 UAH1.22630 RON
20 UAH2.45260 RON
50 UAH6.13150 RON
100 UAH12.26300 RON
250 UAH30.65750 RON
500 UAH61.31500 RON
1000 UAH122.63000 RON
2000 UAH245.26000 RON
5000 UAH613.15000 RON
10000 UAH1226.30000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ukrayna Grivnası
1 RON8.15461 UAH
5 RON40.77305 UAH
10 RON81.54610 UAH
20 RON163.09220 UAH
50 RON407.73050 UAH
100 RON815.46100 UAH
250 RON2038.65250 UAH
500 RON4077.30500 UAH
1000 RON8154.61000 UAH
2000 RON16309.22000 UAH
5000 RON40773.05000 UAH
10000 RON81546.10000 UAH