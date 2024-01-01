هريفنا أوكرانية إلى كونا كرواتية

تحويل UAH إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
171.23 hrk

₴1.000 UAH = kn0.1712 HRK

Mid-market exchange rate at 03:38
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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UAH إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HRK

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9490.7551.3031.34517.7551.471
1 EUR1.116193.7210.8431.4541.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.187111.19911.7261.78223.5181.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Croatian Kuna
1 UAH٠٫١٧١٢٤ HRK
5 UAH٠٫٨٥٦١٨ HRK
10 UAH١٫٧١٢٣٥ HRK
20 UAH٣٫٤٢٤٧٠ HRK
50 UAH٨٫٥٦١٧٥ HRK
100 UAH١٧٫١٢٣٥٠ HRK
250 UAH٤٢٫٨٠٨٧٥ HRK
500 UAH٨٥٫٦١٧٥٠ HRK
1000 UAH١٧١٫٢٣٥٠٠ HRK
2000 UAH٣٤٢٫٤٧٠٠٠ HRK
5000 UAH٨٥٦٫١٧٥٠٠ HRK
10000 UAH١٬٧١٢٫٣٥٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / هريفنيا الأوكرانية
1 HRK٥٫٨٣٩٩٤ UAH
5 HRK٢٩٫١٩٩٧٠ UAH
10 HRK٥٨٫٣٩٩٤٠ UAH
20 HRK١١٦٫٧٩٨٨٠ UAH
50 HRK٢٩١٫٩٩٧٠٠ UAH
100 HRK٥٨٣٫٩٩٤٠٠ UAH
250 HRK١٬٤٥٩٫٩٨٥٠٠ UAH
500 HRK٢٬٩١٩٫٩٧٠٠٠ UAH
1000 HRK٥٬٨٣٩٫٩٤٠٠٠ UAH
2000 HRK١١٬٦٧٩٫٨٨٠٠٠ UAH
5000 HRK٢٩٬١٩٩٫٧٠٠٠٠ UAH
10000 HRK٥٨٬٣٩٩٫٤٠٠٠٠ UAH