50 هريفنا أوكرانية إلى كونا كرواتية

تحويل UAH إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

50 uah
9.13 hrk

1.000 UAH = 0.1827 HRK

Mid-market exchange rate at 06:43
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٧١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٤٦١٫٧٢٦١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٧١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Croatian Kuna
1 UAH٠٫١٨٢٦٩ HRK
5 UAH٠٫٩١٣٤٣ HRK
10 UAH١٫٨٢٦٨٦ HRK
20 UAH٣٫٦٥٣٧٢ HRK
50 UAH٩٫١٣٤٣٠ HRK
100 UAH١٨٫٢٦٨٦٠ HRK
250 UAH٤٥٫٦٧١٥٠ HRK
500 UAH٩١٫٣٤٣٠٠ HRK
1000 UAH١٨٢٫٦٨٦٠٠ HRK
2000 UAH٣٦٥٫٣٧٢٠٠ HRK
5000 UAH٩١٣٫٤٣٠٠٠ HRK
10000 UAH١٬٨٢٦٫٨٦٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / هريفنيا الأوكرانية
1 HRK٥٫٤٧٣٨٨ UAH
5 HRK٢٧٫٣٦٩٤٠ UAH
10 HRK٥٤٫٧٣٨٨٠ UAH
20 HRK١٠٩٫٤٧٧٦٠ UAH
50 HRK٢٧٣٫٦٩٤٠٠ UAH
100 HRK٥٤٧٫٣٨٨٠٠ UAH
250 HRK١٬٣٦٨٫٤٧٠٠٠ UAH
500 HRK٢٬٧٣٦٫٩٤٠٠٠ UAH
1000 HRK٥٬٤٧٣٫٨٨٠٠٠ UAH
2000 HRK١٠٬٩٤٧٫٧٦٠٠٠ UAH
5000 HRK٢٧٬٣٦٩٫٤٠٠٠٠ UAH
10000 HRK٥٤٬٧٣٨٫٨٠٠٠٠ UAH