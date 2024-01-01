Ukrayna grivnasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile UAH → HRK çevirin

1.000 uah
186,22 hrk

1.00000 UAH = 0.18622 HRK

00:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0768589.38951.450791.651990.9479618.3626
1 GBP1.169311.25915104.5221.696391.931661.1084521.4712
1 USD0.928650.794187183.01021.347251.53410.880317.0521
1 INR0.0111870.009567340.012046710.01622990.01848080.01060470.205422

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Ukrayna grivnasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Hırvat Kunası
1 UAH0.18622 HRK
5 UAH0.93112 HRK
10 UAH1.86223 HRK
20 UAH3.72446 HRK
50 UAH9.31115 HRK
100 UAH18.62230 HRK
250 UAH46.55575 HRK
500 UAH93.11150 HRK
1000 UAH186.22300 HRK
2000 UAH372.44600 HRK
5000 UAH931.11500 HRK
10000 UAH1862.23000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ukrayna Grivnası
1 HRK5.36990 UAH
5 HRK26.84950 UAH
10 HRK53.69900 UAH
20 HRK107.39800 UAH
50 HRK268.49500 UAH
100 HRK536.99000 UAH
250 HRK1342.47500 UAH
500 HRK2684.95000 UAH
1000 HRK5369.90000 UAH
2000 HRK10739.80000 UAH
5000 HRK26849.50000 UAH
10000 HRK53699.00000 UAH