هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

تحويل UAH إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
424.61 mdl

₴1.000 UAH = L0.4246 MDL

Mid-market exchange rate at 03:44
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UAH إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MDL

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7310.8431.4551.50219.8231.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19511.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مولدوفى Leu
1 UAH٠٫٤٢٤٦١ MDL
5 UAH٢٫١٢٣٠٣ MDL
10 UAH٤٫٢٤٦٠٥ MDL
20 UAH٨٫٤٩٢١٠ MDL
50 UAH٢١٫٢٣٠٢٥ MDL
100 UAH٤٢٫٤٦٠٥٠ MDL
250 UAH١٠٦٫١٥١٢٥ MDL
500 UAH٢١٢٫٣٠٢٥٠ MDL
1000 UAH٤٢٤٫٦٠٥٠٠ MDL
2000 UAH٨٤٩٫٢١٠٠٠ MDL
5000 UAH٢٬١٢٣٫٠٢٥٠٠ MDL
10000 UAH٤٬٢٤٦٫٠٥٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 MDL٢٫٣٥٥١٣ UAH
5 MDL١١٫٧٧٥٦٥ UAH
10 MDL٢٣٫٥٥١٣٠ UAH
20 MDL٤٧٫١٠٢٦٠ UAH
50 MDL١١٧٫٧٥٦٥٠ UAH
100 MDL٢٣٥٫٥١٣٠٠ UAH
250 MDL٥٨٨٫٧٨٢٥٠ UAH
500 MDL١٬١٧٧٫٥٦٥٠٠ UAH
1000 MDL٢٬٣٥٥٫١٣٠٠٠ UAH
2000 MDL٤٬٧١٠٫٢٦٠٠٠ UAH
5000 MDL١١٬٧٧٥٫٦٥٠٠٠ UAH
10000 MDL٢٣٬٥٥١٫٣٠٠٠٠ UAH