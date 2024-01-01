5,000 هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

تحويل UAH إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

5,000 uah
2,288.58 mdl

1.000 UAH = 0.4577 MDL

Mid-market exchange rate at 07:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٦١٨١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٦٫٠٧١٫٧٢٦١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٧١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مولدوفى Leu
1 UAH٠٫٤٥٧٧٢ MDL
5 UAH٢٫٢٨٨٥٨ MDL
10 UAH٤٫٥٧٧١٥ MDL
20 UAH٩٫١٥٤٣٠ MDL
50 UAH٢٢٫٨٨٥٧٥ MDL
100 UAH٤٥٫٧٧١٥٠ MDL
250 UAH١١٤٫٤٢٨٧٥ MDL
500 UAH٢٢٨٫٨٥٧٥٠ MDL
1000 UAH٤٥٧٫٧١٥٠٠ MDL
2000 UAH٩١٥٫٤٣٠٠٠ MDL
5000 UAH٢٬٢٨٨٫٥٧٥٠٠ MDL
10000 UAH٤٬٥٧٧٫١٥٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 MDL٢٫١٨٤٧٦ UAH
5 MDL١٠٫٩٢٣٨٠ UAH
10 MDL٢١٫٨٤٧٦٠ UAH
20 MDL٤٣٫٦٩٥٢٠ UAH
50 MDL١٠٩٫٢٣٨٠٠ UAH
100 MDL٢١٨٫٤٧٦٠٠ UAH
250 MDL٥٤٦٫١٩٠٠٠ UAH
500 MDL١٬٠٩٢٫٣٨٠٠٠ UAH
1000 MDL٢٬١٨٤٫٧٦٠٠٠ UAH
2000 MDL٤٬٣٦٩٫٥٢٠٠٠ UAH
5000 MDL١٠٬٩٢٣٫٨٠٠٠٠ UAH
10000 MDL٢١٬٨٤٧٫٦٠٠٠٠ UAH