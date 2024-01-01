Ukrayna grivnasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile UAH → MDL çevirin

1.000 uah
472,13 mdl

1.00000 UAH = 0.47213 MDL

00:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0767589.38541.450711.651710.94788518.3608
1 GBP1.1694111.25915104.5271.696451.931511.1084721.4712
1 USD0.928750.794187183.01411.34731.533980.880317.0521
1 INR0.01118750.009566890.012046110.01622980.01847850.01060420.205412

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Ukrayna grivnasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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UAH → SGD

UAH → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Moldova Leyi
1 UAH0.47213 MDL
5 UAH2.36067 MDL
10 UAH4.72133 MDL
20 UAH9.44266 MDL
50 UAH23.60665 MDL
100 UAH47.21330 MDL
250 UAH118.03325 MDL
500 UAH236.06650 MDL
1000 UAH472.13300 MDL
2000 UAH944.26600 MDL
5000 UAH2360.66500 MDL
10000 UAH4721.33000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ukrayna Grivnası
1 MDL2.11805 UAH
5 MDL10.59025 UAH
10 MDL21.18050 UAH
20 MDL42.36100 UAH
50 MDL105.90250 UAH
100 MDL211.80500 UAH
250 MDL529.51250 UAH
500 MDL1059.02500 UAH
1000 MDL2118.05000 UAH
2000 MDL4236.10000 UAH
5000 MDL10590.25000 UAH
10000 MDL21180.50000 UAH