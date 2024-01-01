10 Moldova leyinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MDL → UAH çevirin

10 mdl
23,14 uah

1,000L MDL = 2,314₴ UAH

17:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,33782,3378
Düşük2,25902,2127
Ortalama2,30182,2719
Değişim1.85%4.19%
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1 MDL → UAH istatistikleri

MDL → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3378, en düşük 2,2590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3018 oldu. MDL → UAH kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

MDL → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3378, en düşük 2,2127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2719 oldu. MDL → UAH kurundaki değişiklik 4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2441,3861,53783,7681,6791,337
1 GBP1,275123,2661,7681,96106,8252,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5910,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16311,10960,4361,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ukrayna Grivnası
1 MDL2,31397 UAH
5 MDL11,56985 UAH
10 MDL23,13970 UAH
20 MDL46,27940 UAH
50 MDL115,69850 UAH
100 MDL231,39700 UAH
250 MDL578,49250 UAH
500 MDL1.156,98500 UAH
1000 MDL2.313,97000 UAH
2000 MDL4.627,94000 UAH
5000 MDL11.569,85000 UAH
10000 MDL23.139,70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Moldova Leyi
1 UAH0,43216 MDL
5 UAH2,16079 MDL
10 UAH4,32157 MDL
20 UAH8,64314 MDL
50 UAH21,60785 MDL
100 UAH43,21570 MDL
250 UAH108,03925 MDL
500 UAH216,07850 MDL
1000 UAH432,15700 MDL
2000 UAH864,31400 MDL
5000 UAH2.160,78500 MDL
10000 UAH4.321,57000 MDL