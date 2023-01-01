Украинские гривны в молдавские леи

Сконвертируйте UAH в MDL по реальному обменному курсу

1000 uah
491.54 mdl

1.00000 UAH = 0.49154 MDL

Среднерыночный курс в 8:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса UAH к MDL

1 мин. назад 1 UAH → 0 MDL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.073789.08231.456581.675430.958618.5331
1GBP1.1619111.2476103.511.692491.946791.1138121.5348
1USD0.931350.801539182.96761.35661.560430.892817.261
1INR0.01122560.009660870.012052910.0163510.01880770.01076080.208045

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Украинская гривна / Молдавский лей
1 UAH0.49154 MDL
5 UAH2.45771 MDL
10 UAH4.91542 MDL
20 UAH9.83084 MDL
50 UAH24.57710 MDL
100 UAH49.15420 MDL
250 UAH122.88550 MDL
500 UAH245.77100 MDL
1000 UAH491.54200 MDL
2000 UAH983.08400 MDL
5000 UAH2457.71000 MDL
10000 UAH4915.42000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Украинская гривна
1 MDL2.03441 UAH
5 MDL10.17205 UAH
10 MDL20.34410 UAH
20 MDL40.68820 UAH
50 MDL101.72050 UAH
100 MDL203.44100 UAH
250 MDL508.60250 UAH
500 MDL1017.20500 UAH
1000 MDL2034.41000 UAH
2000 MDL4068.82000 UAH
5000 MDL10172.05000 UAH
10000 MDL20344.10000 UAH