5 украинских гривен в молдавские леи

Сконвертируйте UAH в MDL по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = L0,4348 MDL

Среднерыночный курс в 03:36
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График изменения обменного курса UAH к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 UAH в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43730,4373
Низкий0,42850,4198
В среднем0,43340,4277
Изменение1.47%1.52%
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Соотношение 1 UAH к MDL

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MDL составил 0,4373, а минимальный — 0,4285. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4334. Изменение курса UAH к MDL в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MDL составил 0,4373, а минимальный — 0,4198. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4277. Изменение курса UAH к MDL в процентном соотношении составило 1.52.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3950,7741,3281,39217,6221,517
1 EUR1,072190,4460,831,4231,49218,8851,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,99211,7151,79822,7581,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Молдавский лей
1 UAH0,43485 MDL
5 UAH2,17423 MDL
10 UAH4,34845 MDL
20 UAH8,69690 MDL
50 UAH21,74225 MDL
100 UAH43,48450 MDL
250 UAH108,71125 MDL
500 UAH217,42250 MDL
1000 UAH434,84500 MDL
2000 UAH869,69000 MDL
5000 UAH2 174,22500 MDL
10000 UAH4 348,45000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Украинская гривна
1 MDL2,29967 UAH
5 MDL11,49835 UAH
10 MDL22,99670 UAH
20 MDL45,99340 UAH
50 MDL114,98350 UAH
100 MDL229,96700 UAH
250 MDL574,91750 UAH
500 MDL1 149,83500 UAH
1000 MDL2 299,67000 UAH
2000 MDL4 599,34000 UAH
5000 MDL11 498,35000 UAH
10000 MDL22 996,70000 UAH