2,000 هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

تحويل UAH إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

2,000 uah
915.69 mdl

1.000 UAH = 0.4578 MDL

Mid-market exchange rate at 07:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٦١٧١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٦١٫٧٢٦١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٥١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مولدوفى Leu
1 UAH٠٫٤٥٧٨٥ MDL
5 UAH٢٫٢٨٩٢٣ MDL
10 UAH٤٫٥٧٨٤٥ MDL
20 UAH٩٫١٥٦٩٠ MDL
50 UAH٢٢٫٨٩٢٢٥ MDL
100 UAH٤٥٫٧٨٤٥٠ MDL
250 UAH١١٤٫٤٦١٢٥ MDL
500 UAH٢٢٨٫٩٢٢٥٠ MDL
1000 UAH٤٥٧٫٨٤٥٠٠ MDL
2000 UAH٩١٥٫٦٩٠٠٠ MDL
5000 UAH٢٬٢٨٩٫٢٢٥٠٠ MDL
10000 UAH٤٬٥٧٨٫٤٥٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 MDL٢٫١٨٤١٤ UAH
5 MDL١٠٫٩٢٠٧٠ UAH
10 MDL٢١٫٨٤١٤٠ UAH
20 MDL٤٣٫٦٨٢٨٠ UAH
50 MDL١٠٩٫٢٠٧٠٠ UAH
100 MDL٢١٨٫٤١٤٠٠ UAH
250 MDL٥٤٦٫٠٣٥٠٠ UAH
500 MDL١٬٠٩٢٫٠٧٠٠٠ UAH
1000 MDL٢٬١٨٤٫١٤٠٠٠ UAH
2000 MDL٤٬٣٦٨٫٢٨٠٠٠ UAH
5000 MDL١٠٬٩٢٠٫٧٠٠٠٠ UAH
10000 MDL٢١٬٨٤١٫٤٠٠٠٠ UAH