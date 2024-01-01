10 هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

تحويل UAH إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
4.58 mdl

1.000 UAH = 0.4579 MDL

Mid-market exchange rate at 07:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٦١٦١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٦١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٥١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مولدوفى Leu
1 UAH٠٫٤٥٧٩١ MDL
5 UAH٢٫٢٨٩٥٥ MDL
10 UAH٤٫٥٧٩١٠ MDL
20 UAH٩٫١٥٨٢٠ MDL
50 UAH٢٢٫٨٩٥٥٠ MDL
100 UAH٤٥٫٧٩١٠٠ MDL
250 UAH١١٤٫٤٧٧٥٠ MDL
500 UAH٢٢٨٫٩٥٥٠٠ MDL
1000 UAH٤٥٧٫٩١٠٠٠ MDL
2000 UAH٩١٥٫٨٢٠٠٠ MDL
5000 UAH٢٬٢٨٩٫٥٥٠٠٠ MDL
10000 UAH٤٬٥٧٩٫١٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 MDL٢٫١٨٣٨٣ UAH
5 MDL١٠٫٩١٩١٥ UAH
10 MDL٢١٫٨٣٨٣٠ UAH
20 MDL٤٣٫٦٧٦٦٠ UAH
50 MDL١٠٩٫١٩١٥٠ UAH
100 MDL٢١٨٫٣٨٣٠٠ UAH
250 MDL٥٤٥٫٩٥٧٥٠ UAH
500 MDL١٬٠٩١٫٩١٥٠٠ UAH
1000 MDL٢٬١٨٣٫٨٣٠٠٠ UAH
2000 MDL٤٬٣٦٧٫٦٦٠٠٠ UAH
5000 MDL١٠٬٩١٩٫١٥٠٠٠ UAH
10000 MDL٢١٬٨٣٨٫٣٠٠٠٠ UAH