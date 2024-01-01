هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل UAH إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
546.36 czk

₴1.000 UAH = Kč0.5464 CZK

Mid-market exchange rate at 03:35
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UAH إلى CZK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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CZK

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18611.7261.78123.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 UAH٠٫٥٤٦٣٦ CZK
5 UAH٢٫٧٣١٨٢ CZK
10 UAH٥٫٤٦٣٦٣ CZK
20 UAH١٠٫٩٢٧٢٦ CZK
50 UAH٢٧٫٣١٨١٥ CZK
100 UAH٥٤٫٦٣٦٣٠ CZK
250 UAH١٣٦٫٥٩٠٧٥ CZK
500 UAH٢٧٣٫١٨١٥٠ CZK
1000 UAH٥٤٦٫٣٦٣٠٠ CZK
2000 UAH١٬٠٩٢٫٧٢٦٠٠ CZK
5000 UAH٢٬٧٣١٫٨١٥٠٠ CZK
10000 UAH٥٬٤٦٣٫٦٣٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / هريفنيا الأوكرانية
1 CZK١٫٨٣٠٢٨ UAH
5 CZK٩٫١٥١٤٠ UAH
10 CZK١٨٫٣٠٢٨٠ UAH
20 CZK٣٦٫٦٠٥٦٠ UAH
50 CZK٩١٫٥١٤٠٠ UAH
100 CZK١٨٣٫٠٢٨٠٠ UAH
250 CZK٤٥٧٫٥٧٠٠٠ UAH
500 CZK٩١٥٫١٤٠٠٠ UAH
1000 CZK١٬٨٣٠٫٢٨٠٠٠ UAH
2000 CZK٣٬٦٦٠٫٥٦٠٠٠ UAH
5000 CZK٩٬١٥١٫٤٠٠٠٠ UAH
10000 CZK١٨٬٣٠٢٫٨٠٠٠٠ UAH