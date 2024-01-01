Ukrayna grivnasından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile UAH → CZK çevirin

1.000 uah
624,28 czk

1.00000 UAH = 0.62428 CZK

00:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552351.0769589.39891.450921.652140.9480118.3617
1 GBP1.1692711.25925104.5321.696521.931811.1084821.4698
1 USD0.928550.794123183.01121.347251.53410.8802517.0497
1 INR0.01118580.009566460.012046610.01622970.01848060.0106040.20539

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 UAH0.62428 CZK
5 UAH3.12142 CZK
10 UAH6.24283 CZK
20 UAH12.48566 CZK
50 UAH31.21415 CZK
100 UAH62.42830 CZK
250 UAH156.07075 CZK
500 UAH312.14150 CZK
1000 UAH624.28300 CZK
2000 UAH1248.56600 CZK
5000 UAH3121.41500 CZK
10000 UAH6242.83000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ukrayna Grivnası
1 CZK1.60184 UAH
5 CZK8.00920 UAH
10 CZK16.01840 UAH
20 CZK32.03680 UAH
50 CZK80.09200 UAH
100 CZK160.18400 UAH
250 CZK400.46000 UAH
500 CZK800.92000 UAH
1000 CZK1601.84000 UAH
2000 CZK3203.68000 UAH
5000 CZK8009.20000 UAH
10000 CZK16018.40000 UAH