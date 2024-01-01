هريفنا أوكرانية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل UAH إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
11,721 kzt

₴1.000 UAH = ₸11.72 KZT

Mid-market exchange rate at 03:43
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UAH إلى KZT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KZT

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9410.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7250.8431.4551.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19311.7261.78223.5171.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / تنغي كازاخستاني
1 UAH١١٫٧٢١٠٠ KZT
5 UAH٥٨٫٦٠٥٠٠ KZT
10 UAH١١٧٫٢١٠٠٠ KZT
20 UAH٢٣٤٫٤٢٠٠٠ KZT
50 UAH٥٨٦٫٠٥٠٠٠ KZT
100 UAH١٬١٧٢٫١٠٠٠٠ KZT
250 UAH٢٬٩٣٠٫٢٥٠٠٠ KZT
500 UAH٥٬٨٦٠٫٥٠٠٠٠ KZT
1000 UAH١١٬٧٢١٫٠٠٠٠٠ KZT
2000 UAH٢٣٬٤٤٢٫٠٠٠٠٠ KZT
5000 UAH٥٨٬٦٠٥٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 UAH١١٧٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / هريفنيا الأوكرانية
1 KZT٠٫٠٨٥٣٢ UAH
5 KZT٠٫٤٢٦٥٩ UAH
10 KZT٠٫٨٥٣١٧ UAH
20 KZT١٫٧٠٦٣٤ UAH
50 KZT٤٫٢٦٥٨٦ UAH
100 KZT٨٫٥٣١٧١ UAH
250 KZT٢١٫٣٢٩٢٨ UAH
500 KZT٤٢٫٦٥٨٥٥ UAH
1000 KZT٨٥٫٣١٧١٠ UAH
2000 KZT١٧٠٫٦٣٤٢٠ UAH
5000 KZT٤٢٦٫٥٨٥٥٠ UAH
10000 KZT٨٥٣٫١٧١٠٠ UAH