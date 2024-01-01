Ukrayna grivnasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile UAH → KZT çevirin

1.000 uah
11.898,80 kzt

1.00000 UAH = 11.89880 KZT

00:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551451.0767589.38531.450651.651580.9478918.3605
1 GBP1.1693911.25925104.5351.696521.931511.1084621.4725
1 USD0.92870.794123183.0141.347251.533860.8802517.0518
1 INR0.01118750.009566140.012046210.01622920.01847710.01060360.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kazakistan Tengesi
1 UAH11.89880 KZT
5 UAH59.49400 KZT
10 UAH118.98800 KZT
20 UAH237.97600 KZT
50 UAH594.94000 KZT
100 UAH1189.88000 KZT
250 UAH2974.70000 KZT
500 UAH5949.40000 KZT
1000 UAH11898.80000 KZT
2000 UAH23797.60000 KZT
5000 UAH59494.00000 KZT
10000 UAH118988.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ukrayna Grivnası
1 KZT0.08404 UAH
5 KZT0.42021 UAH
10 KZT0.84042 UAH
20 KZT1.68084 UAH
50 KZT4.20210 UAH
100 KZT8.40420 UAH
250 KZT21.01050 UAH
500 KZT42.02100 UAH
1000 KZT84.04200 UAH
2000 KZT168.08400 UAH
5000 KZT420.21000 UAH
10000 KZT840.42000 UAH