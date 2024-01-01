هريفنا أوكرانية إلى ريال برازيلي

تحويل UAH إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
134.38 brl

₴1.000 UAH = R$0.1344 BRL

Mid-market exchange rate at 03:31
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UAH إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BRL

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9390.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7020.8431.4551.50219.8181.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3241.186111.17411.7261.78223.5131.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال البرازيلي
1 UAH٠٫١٣٤٣٨ BRL
5 UAH٠٫٦٧١٨٨ BRL
10 UAH١٫٣٤٣٧٦ BRL
20 UAH٢٫٦٨٧٥٢ BRL
50 UAH٦٫٧١٨٨٠ BRL
100 UAH١٣٫٤٣٧٦٠ BRL
250 UAH٣٣٫٥٩٤٠٠ BRL
500 UAH٦٧٫١٨٨٠٠ BRL
1000 UAH١٣٤٫٣٧٦٠٠ BRL
2000 UAH٢٦٨٫٧٥٢٠٠ BRL
5000 UAH٦٧١٫٨٨٠٠٠ BRL
10000 UAH١٬٣٤٣٫٧٦٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / هريفنيا الأوكرانية
1 BRL٧٫٤٤١٨٣ UAH
5 BRL٣٧٫٢٠٩١٥ UAH
10 BRL٧٤٫٤١٨٣٠ UAH
20 BRL١٤٨٫٨٣٦٦٠ UAH
50 BRL٣٧٢٫٠٩١٥٠ UAH
100 BRL٧٤٤٫١٨٣٠٠ UAH
250 BRL١٬٨٦٠٫٤٥٧٥٠ UAH
500 BRL٣٬٧٢٠٫٩١٥٠٠ UAH
1000 BRL٧٬٤٤١٫٨٣٠٠٠ UAH
2000 BRL١٤٬٨٨٣٫٦٦٠٠٠ UAH
5000 BRL٣٧٬٢٠٩٫١٥٠٠٠ UAH
10000 BRL٧٤٬٤١٨٫٣٠٠٠٠ UAH