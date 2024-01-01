هريفنا أوكرانية إلى كولون كوستاريكي

تحويل UAH إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
12,753.20 crc

₴1.000 UAH = ₡12.75 CRC

Mid-market exchange rate at 03:34
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UAH إلى CRC مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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CRC

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18611.7261.78123.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / كوستاريكا كولوين
1 UAH١٢٫٧٥٣٢٠ CRC
5 UAH٦٣٫٧٦٦٠٠ CRC
10 UAH١٢٧٫٥٣٢٠٠ CRC
20 UAH٢٥٥٫٠٦٤٠٠ CRC
50 UAH٦٣٧٫٦٦٠٠٠ CRC
100 UAH١٬٢٧٥٫٣٢٠٠٠ CRC
250 UAH٣٬١٨٨٫٣٠٠٠٠ CRC
500 UAH٦٬٣٧٦٫٦٠٠٠٠ CRC
1000 UAH١٢٬٧٥٣٫٢٠٠٠٠ CRC
2000 UAH٢٥٬٥٠٦٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 UAH٦٣٬٧٦٦٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 UAH١٢٧٬٥٣٢٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / هريفنيا الأوكرانية
1 CRC٠٫٠٧٨٤١ UAH
5 CRC٠٫٣٩٢٠٦ UAH
10 CRC٠٫٧٨٤١٢ UAH
20 CRC١٫٥٦٨٢٤ UAH
50 CRC٣٫٩٢٠٦٠ UAH
100 CRC٧٫٨٤١١٩ UAH
250 CRC١٩٫٦٠٢٩٨ UAH
500 CRC٣٩٫٢٠٥٩٥ UAH
1000 CRC٧٨٫٤١١٩٠ UAH
2000 CRC١٥٦٫٨٢٣٨٠ UAH
5000 CRC٣٩٢٫٠٥٩٥٠ UAH
10000 CRC٧٨٤٫١١٩٠٠ UAH