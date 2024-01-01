5 كولون كوستاريكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CRC إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
0.39 uah

₡1.000 CRC = ₴0.07729 UAH

Mid-market exchange rate at 17:38
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CRC إلى UAH مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7581.5021.6580.94620.812
1 GBP1.16811.277107.1831.7541.9371.10624.311
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5170.86619.04
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / هريفنيا الأوكرانية
1 CRC٠٫٠٧٧٢٩ UAH
5 CRC٠٫٣٨٦٤٥ UAH
10 CRC٠٫٧٧٢٩٠ UAH
20 CRC١٫٥٤٥٨١ UAH
50 CRC٣٫٨٦٤٥٢ UAH
100 CRC٧٫٧٢٩٠٤ UAH
250 CRC١٩٫٣٢٢٦٠ UAH
500 CRC٣٨٫٦٤٥٢٠ UAH
1000 CRC٧٧٫٢٩٠٤٠ UAH
2000 CRC١٥٤٫٥٨٠٨٠ UAH
5000 CRC٣٨٦٫٤٥٢٠٠ UAH
10000 CRC٧٧٢٫٩٠٤٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / كوستاريكا كولوين
1 UAH١٢٫٩٣٨٢٠ CRC
5 UAH٦٤٫٦٩١٠٠ CRC
10 UAH١٢٩٫٣٨٢٠٠ CRC
20 UAH٢٥٨٫٧٦٤٠٠ CRC
50 UAH٦٤٦٫٩١٠٠٠ CRC
100 UAH١٬٢٩٣٫٨٢٠٠٠ CRC
250 UAH٣٬٢٣٤٫٥٥٠٠٠ CRC
500 UAH٦٬٤٦٩٫١٠٠٠٠ CRC
1000 UAH١٢٬٩٣٨٫٢٠٠٠٠ CRC
2000 UAH٢٥٬٨٧٦٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 UAH٦٤٬٦٩١٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 UAH١٢٩٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ CRC