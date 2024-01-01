هريفنا أوكرانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل UAH إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
89.63 ils

₴1.000 UAH = ₪0.08963 ILS

Mid-market exchange rate at 03:41
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UAH إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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ILS

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9490.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.117193.7290.8431.4551.50219.8211.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Israeli New Sheqel
1 UAH٠٫٠٨٩٦٣ ILS
5 UAH٠٫٤٤٨١٥ ILS
10 UAH٠٫٨٩٦٢٩ ILS
20 UAH١٫٧٩٢٥٩ ILS
50 UAH٤٫٤٨١٤٧ ILS
100 UAH٨٫٩٦٢٩٣ ILS
250 UAH٢٢٫٤٠٧٣٣ ILS
500 UAH٤٤٫٨١٤٦٥ ILS
1000 UAH٨٩٫٦٢٩٣٠ ILS
2000 UAH١٧٩٫٢٥٨٦٠ ILS
5000 UAH٤٤٨٫١٤٦٥٠ ILS
10000 UAH٨٩٦٫٢٩٣٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / هريفنيا الأوكرانية
1 ILS١١٫١٥٧١٠ UAH
5 ILS٥٥٫٧٨٥٥٠ UAH
10 ILS١١١٫٥٧١٠٠ UAH
20 ILS٢٢٣٫١٤٢٠٠ UAH
50 ILS٥٥٧٫٨٥٥٠٠ UAH
100 ILS١٬١١٥٫٧١٠٠٠ UAH
250 ILS٢٬٧٨٩٫٢٧٥٠٠ UAH
500 ILS٥٬٥٧٨٫٥٥٠٠٠ UAH
1000 ILS١١٬١٥٧٫١٠٠٠٠ UAH
2000 ILS٢٢٬٣١٤٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 ILS٥٥٬٧٨٥٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 ILS١١١٬٥٧١٫٠٠٠٠٠ UAH