هريفنا أوكرانية إلى مانات أذربيجاني

تحويل UAH إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
41.47 azn

₴1.000 UAH = man.0.04147 AZN

Mid-market exchange rate at 03:30
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UAH إلى AZN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AZN

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9380.7551.3031.34517.7521.471
1 EUR1.116193.7130.8431.4551.50219.8191.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.1811.7261.78223.5131.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مانات أذربيجان
1 UAH٠٫٠٤١٤٧ AZN
5 UAH٠٫٢٠٧٣٤ AZN
10 UAH٠٫٤١٤٦٧ AZN
20 UAH٠٫٨٢٩٣٤ AZN
50 UAH٢٫٠٧٣٣٦ AZN
100 UAH٤٫١٤٦٧١ AZN
250 UAH١٠٫٣٦٦٧٨ AZN
500 UAH٢٠٫٧٣٣٥٥ AZN
1000 UAH٤١٫٤٦٧١٠ AZN
2000 UAH٨٢٫٩٣٤٢٠ AZN
5000 UAH٢٠٧٫٣٣٥٥٠ AZN
10000 UAH٤١٤٫٦٧١٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / هريفنيا الأوكرانية
1 AZN٢٤٫١١٥٥٠ UAH
5 AZN١٢٠٫٥٧٧٥٠ UAH
10 AZN٢٤١٫١٥٥٠٠ UAH
20 AZN٤٨٢٫٣١٠٠٠ UAH
50 AZN١٬٢٠٥٫٧٧٥٠٠ UAH
100 AZN٢٬٤١١٫٥٥٠٠٠ UAH
250 AZN٦٬٠٢٨٫٨٧٥٠٠ UAH
500 AZN١٢٬٠٥٧٫٧٥٠٠٠ UAH
1000 AZN٢٤٬١١٥٫٥٠٠٠٠ UAH
2000 AZN٤٨٬٢٣١٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 AZN١٢٠٬٥٧٧٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 AZN٢٤١٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ UAH