ألف هريفنا أوكرانية إلى مانات أذربيجاني

تحويل UAH إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
44.23 azn

1.000 UAH = 0.04423 AZN

Mid-market exchange rate at 05:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦١١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٠٢١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨٢١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مانات أذربيجان
1 UAH٠٫٠٤٤٢٣ AZN
5 UAH٠٫٢٢١١٤ AZN
10 UAH٠٫٤٤٢٢٧ AZN
20 UAH٠٫٨٨٤٥٤ AZN
50 UAH٢٫٢١١٣٦ AZN
100 UAH٤٫٤٢٢٧٢ AZN
250 UAH١١٫٠٥٦٨٠ AZN
500 UAH٢٢٫١١٣٦٠ AZN
1000 UAH٤٤٫٢٢٧٢٠ AZN
2000 UAH٨٨٫٤٥٤٤٠ AZN
5000 UAH٢٢١٫١٣٦٠٠ AZN
10000 UAH٤٤٢٫٢٧٢٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / هريفنيا الأوكرانية
1 AZN٢٢٫٦١٠٥٠ UAH
5 AZN١١٣٫٠٥٢٥٠ UAH
10 AZN٢٢٦٫١٠٥٠٠ UAH
20 AZN٤٥٢٫٢١٠٠٠ UAH
50 AZN١٬١٣٠٫٥٢٥٠٠ UAH
100 AZN٢٬٢٦١٫٠٥٠٠٠ UAH
250 AZN٥٬٦٥٢٫٦٢٥٠٠ UAH
500 AZN١١٬٣٠٥٫٢٥٠٠٠ UAH
1000 AZN٢٢٬٦١٠٫٥٠٠٠٠ UAH
2000 AZN٤٥٬٢٢١٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 AZN١١٣٬٠٥٢٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 AZN٢٢٦٬١٠٥٫٠٠٠٠٠ UAH