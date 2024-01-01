هريفنا أوكرانية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل UAH إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,418.82 cve

₴1.000 UAH = Esc2.419 CVE

Mid-market exchange rate at 03:35
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UAH إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7180.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18611.7261.78123.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اسكودو الرأس الأخضر
1 UAH٢٫٤١٨٨٢ CVE
5 UAH١٢٫٠٩٤١٠ CVE
10 UAH٢٤٫١٨٨٢٠ CVE
20 UAH٤٨٫٣٧٦٤٠ CVE
50 UAH١٢٠٫٩٤١٠٠ CVE
100 UAH٢٤١٫٨٨٢٠٠ CVE
250 UAH٦٠٤٫٧٠٥٠٠ CVE
500 UAH١٬٢٠٩٫٤١٠٠٠ CVE
1000 UAH٢٬٤١٨٫٨٢٠٠٠ CVE
2000 UAH٤٬٨٣٧٫٦٤٠٠٠ CVE
5000 UAH١٢٬٠٩٤٫١٠٠٠٠ CVE
10000 UAH٢٤٬١٨٨٫٢٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / هريفنيا الأوكرانية
1 CVE٠٫٤١٣٤٣ UAH
5 CVE٢٫٠٦٧١٣ UAH
10 CVE٤٫١٣٤٢٥ UAH
20 CVE٨٫٢٦٨٥٠ UAH
50 CVE٢٠٫٦٧١٢٥ UAH
100 CVE٤١٫٣٤٢٥٠ UAH
250 CVE١٠٣٫٣٥٦٢٥ UAH
500 CVE٢٠٦٫٧١٢٥٠ UAH
1000 CVE٤١٣٫٤٢٥٠٠ UAH
2000 CVE٨٢٦٫٨٥٠٠٠ UAH
5000 CVE٢٬٠٦٧٫١٢٥٠٠ UAH
10000 CVE٤٬١٣٤٫٢٥٠٠٠ UAH