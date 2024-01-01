Ukrayna grivnasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile UAH → CVE çevirin

1.000 uah
2.727,27 cve

1.00000 UAH = 2.72727 CVE

00:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552351.0769589.39891.450921.652140.9480118.3617
1 GBP1.1692711.25925104.5321.696521.931811.1084821.4698
1 USD0.928550.794123183.01121.347251.53410.8802517.0497
1 INR0.01118580.009566460.012046610.01622970.01848060.0106040.20539

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Ukrayna grivnasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Cape Verde Escudosu
1 UAH2.72727 CVE
5 UAH13.63635 CVE
10 UAH27.27270 CVE
20 UAH54.54540 CVE
50 UAH136.36350 CVE
100 UAH272.72700 CVE
250 UAH681.81750 CVE
500 UAH1363.63500 CVE
1000 UAH2727.27000 CVE
2000 UAH5454.54000 CVE
5000 UAH13636.35000 CVE
10000 UAH27272.70000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Ukrayna Grivnası
1 CVE0.36667 UAH
5 CVE1.83334 UAH
10 CVE3.66667 UAH
20 CVE7.33334 UAH
50 CVE18.33335 UAH
100 CVE36.66670 UAH
250 CVE91.66675 UAH
500 CVE183.33350 UAH
1000 CVE366.66700 UAH
2000 CVE733.33400 UAH
5000 CVE1833.33500 UAH
10000 CVE3666.67000 UAH