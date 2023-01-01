1 Ukrayna grivnasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile UAH → CVE çevirin

1 uah
2,86 cve

1.00000 UAH = 2.86448 CVE

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Cape Verde Escudosu
1 UAH2.86448 CVE
5 UAH14.32240 CVE
10 UAH28.64480 CVE
20 UAH57.28960 CVE
50 UAH143.22400 CVE
100 UAH286.44800 CVE
250 UAH716.12000 CVE
500 UAH1432.24000 CVE
1000 UAH2864.48000 CVE
2000 UAH5728.96000 CVE
5000 UAH14322.40000 CVE
10000 UAH28644.80000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Ukrayna Grivnası
1 CVE0.34910 UAH
5 CVE1.74552 UAH
10 CVE3.49104 UAH
20 CVE6.98208 UAH
50 CVE17.45520 UAH
100 CVE34.91040 UAH
250 CVE87.27600 UAH
500 CVE174.55200 UAH
1000 CVE349.10400 UAH
2000 CVE698.20800 UAH
5000 CVE1745.52000 UAH
10000 CVE3491.04000 UAH