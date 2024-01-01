هريفنا أوكرانية إلى ليف بلغاري

تحويل UAH إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
42.70 bgn

₴1.000 UAH = лв0.04270 BGN

Mid-market exchange rate at 03:30
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UAH إلى BGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BGN

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9380.7551.3031.34517.7521.471
1 EUR1.116193.7130.8431.4551.50219.8191.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.1811.7261.78223.5131.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لياف بلغاري
1 UAH٠٫٠٤٢٧٠ BGN
5 UAH٠٫٢١٣٥١ BGN
10 UAH٠٫٤٢٧٠٢ BGN
20 UAH٠٫٨٥٤٠٥ BGN
50 UAH٢٫١٣٥١٢ BGN
100 UAH٤٫٢٧٠٢٤ BGN
250 UAH١٠٫٦٧٥٦٠ BGN
500 UAH٢١٫٣٥١٢٠ BGN
1000 UAH٤٢٫٧٠٢٤٠ BGN
2000 UAH٨٥٫٤٠٤٨٠ BGN
5000 UAH٢١٣٫٥١٢٠٠ BGN
10000 UAH٤٢٧٫٠٢٤٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / هريفنيا الأوكرانية
1 BGN٢٣٫٤١٧٩٠ UAH
5 BGN١١٧٫٠٨٩٥٠ UAH
10 BGN٢٣٤٫١٧٩٠٠ UAH
20 BGN٤٦٨٫٣٥٨٠٠ UAH
50 BGN١٬١٧٠٫٨٩٥٠٠ UAH
100 BGN٢٬٣٤١٫٧٩٠٠٠ UAH
250 BGN٥٬٨٥٤٫٤٧٥٠٠ UAH
500 BGN١١٬٧٠٨٫٩٥٠٠٠ UAH
1000 BGN٢٣٬٤١٧٫٩٠٠٠٠ UAH
2000 BGN٤٦٬٨٣٥٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 BGN١١٧٬٠٨٩٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 BGN٢٣٤٬١٧٩٫٠٠٠٠٠ UAH