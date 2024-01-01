10 هريفنا أوكرانية إلى ليف بلغاري

تحويل UAH إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
0.47 bgn

1.000 UAH = 0.04657 BGN

Mid-market exchange rate at 05:58
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٧٦٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٨٫٦٦٣١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧١٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٣٩٦١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٢٧1١٫٧٠٤١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٧١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لياف بلغاري
1 UAH٠٫٠٤٦٥٧ BGN
5 UAH٠٫٢٣٢٨٤ BGN
10 UAH٠٫٤٦٥٦٨ BGN
20 UAH٠٫٩٣١٣٦ BGN
50 UAH٢٫٣٢٨٣٩ BGN
100 UAH٤٫٦٥٦٧٨ BGN
250 UAH١١٫٦٤١٩٥ BGN
500 UAH٢٣٫٢٨٣٩٠ BGN
1000 UAH٤٦٫٥٦٧٨٠ BGN
2000 UAH٩٣٫١٣٥٦٠ BGN
5000 UAH٢٣٢٫٨٣٩٠٠ BGN
10000 UAH٤٦٥٫٦٧٨٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / هريفنيا الأوكرانية
1 BGN٢١٫٤٧٤١٠ UAH
5 BGN١٠٧٫٣٧٠٥٠ UAH
10 BGN٢١٤٫٧٤١٠٠ UAH
20 BGN٤٢٩٫٤٨٢٠٠ UAH
50 BGN١٬٠٧٣٫٧٠٥٠٠ UAH
100 BGN٢٬١٤٧٫٤١٠٠٠ UAH
250 BGN٥٬٣٦٨٫٥٢٥٠٠ UAH
500 BGN١٠٬٧٣٧٫٠٥٠٠٠ UAH
1000 BGN٢١٬٤٧٤٫١٠٠٠٠ UAH
2000 BGN٤٢٬٩٤٨٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 BGN١٠٧٬٣٧٠٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 BGN٢١٤٬٧٤١٫٠٠٠٠٠ UAH