Украински гривни към български левa

Конвертирайте UAH към BGN по действителния валутен курс

1000 uah
47,90 bgn

1.00000 UAH = 0.04790 BGN

Mid-market exchange rate at 07:17
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Топ валути

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.926982.98880.7921111.344851.3472518.8771.528
1 EUR1.07885189.53250.8545851.450891.4534820.36551.64848
1 INR0.01204980.011169110.009544790.01620520.01623410.2274640.0184121
1 GBP1.262451.17016104.76911.697811.7008423.83131.92902

Внимавайте за неизгодни валутни курсове. Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

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Как се конвертират украински гривни към български левa

  • 1

    Въведете сумата си

    Трябва само да въведете в полето сумата, която искате да конвертирате.

  • 2

    Изберете своите валути

    Щракнете върху падащото меню, за да изберете UAH в първото падащо меню като валута, която искате да конвертирате, и BGN във второто падащо меню като валута, към която искате да извършите конвертирането.

  • 3

    Приключихте

    Нашият валутен калкулатор ще Ви покаже настоящия курс за UAH към BGN и как той се е променял през последния ден, седмица или месец.

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Валутни курсове Украинска гривня / Български лев
1 UAH0.04790 BGN
5 UAH0.23952 BGN
10 UAH0.47904 BGN
20 UAH0.95808 BGN
50 UAH2.39520 BGN
100 UAH4.79041 BGN
250 UAH11.97602 BGN
500 UAH23.95205 BGN
1000 UAH47.90410 BGN
2000 UAH95.80820 BGN
5000 UAH239.52050 BGN
10000 UAH479.04100 BGN
Валутни курсове Български лев / Украинска гривня
1 BGN20.87500 UAH
5 BGN104.37500 UAH
10 BGN208.75000 UAH
20 BGN417.50000 UAH
50 BGN1043.75000 UAH
100 BGN2087.50000 UAH
250 BGN5218.75000 UAH
500 BGN10437.50000 UAH
1000 BGN20875.00000 UAH
2000 BGN41750.00000 UAH
5000 BGN104375.00000 UAH
10000 BGN208750.00000 UAH