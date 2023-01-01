Украинские гривны в болгарские левы

Сконвертируйте UAH в BGN по реальному обменному курсу

1 000 uah
49,82 bgn

1.00000 UAH = 0.04982 BGN

Среднерыночный курс в 10:52 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса UAH к BGN

1 мин. назад 1 UAH → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861351.073589.06291.45611.675640.958518.5302
1GBP1.1609711.24625103.3951.690411.945291.1127921.5121
1USD0.931550.802407182.9651.35641.560910.892917.2615
1INR0.0112280.009671640.012053310.01634910.01881410.01076240.208058

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Украинская гривна / Болгарский Лев
1 UAH0.04982 BGN
5 UAH0.24911 BGN
10 UAH0.49823 BGN
20 UAH0.99646 BGN
50 UAH2.49114 BGN
100 UAH4.98228 BGN
250 UAH12.45570 BGN
500 UAH24.91140 BGN
1000 UAH49.82280 BGN
2000 UAH99.64560 BGN
5000 UAH249.11400 BGN
10000 UAH498.22800 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Украинская гривна
1 BGN20.07110 UAH
5 BGN100.35550 UAH
10 BGN200.71100 UAH
20 BGN401.42200 UAH
50 BGN1003.55500 UAH
100 BGN2007.11000 UAH
250 BGN5017.77500 UAH
500 BGN10035.55000 UAH
1000 BGN20071.10000 UAH
2000 BGN40142.20000 UAH
5000 BGN100355.50000 UAH
10000 BGN200711.00000 UAH