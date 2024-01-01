1 тысяча украинских гривен в болгарские левы
Сконвертируйте UAH в BGN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к BGN
1 UAH = 0,04445 BGN
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|1 UAH в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0444
|0,0444
|Низкий
|0,0435
|0,0425
|В среднем
|0,0440
|0,0434
|Изменение
|1.90%
|2.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к BGN
За последние 30 дней максимальный курс UAH к BGN составил 0,0444, а минимальный — 0,0435. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0440. Изменение курса UAH к BGN в процентном соотношении составило 1.90.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к BGN составил 0,0444, а минимальный — 0,0425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0434. Изменение курса UAH к BGN в процентном соотношении составило 2.30.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Украинская гривна
|1 BGN
|22,49930 UAH
|5 BGN
|112,49650 UAH
|10 BGN
|224,99300 UAH
|20 BGN
|449,98600 UAH
|50 BGN
|1 124,96500 UAH
|100 BGN
|2 249,93000 UAH
|250 BGN
|5 624,82500 UAH
|500 BGN
|11 249,65000 UAH
|1000 BGN
|22 499,30000 UAH
|2000 BGN
|44 998,60000 UAH
|5000 BGN
|112 496,50000 UAH
|10000 BGN
|224 993,00000 UAH