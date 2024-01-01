1 украинская гривна в болгарские левы

Сконвертируйте UAH в BGN по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = лв0,04445 BGN

Среднерыночный курс в 02:03
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График изменения обменного курса UAH к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 UAH в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04440,0444
Низкий0,04350,0425
В среднем0,04400,0434
Изменение1.90%2.30%
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Соотношение 1 UAH к BGN

За последние 30 дней максимальный курс UAH к BGN составил 0,0444, а минимальный — 0,0435. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0440. Изменение курса UAH к BGN в процентном соотношении составило 1.90.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к BGN составил 0,0444, а минимальный — 0,0425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0434. Изменение курса UAH к BGN в процентном соотношении составило 2.30.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,5170,7741,3261,39117,621,517
1 EUR1,072190,6150,831,4221,49218,8921,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2080,018
1 GBP1,2921,205109,211,7141,79822,7661,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Болгарский Лев
1 UAH0,04445 BGN
5 UAH0,22223 BGN
10 UAH0,44446 BGN
20 UAH0,88892 BGN
50 UAH2,22229 BGN
100 UAH4,44458 BGN
250 UAH11,11145 BGN
500 UAH22,22290 BGN
1000 UAH44,44580 BGN
2000 UAH88,89160 BGN
5000 UAH222,22900 BGN
10000 UAH444,45800 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Украинская гривна
1 BGN22,49930 UAH
5 BGN112,49650 UAH
10 BGN224,99300 UAH
20 BGN449,98600 UAH
50 BGN1 124,96500 UAH
100 BGN2 249,93000 UAH
250 BGN5 624,82500 UAH
500 BGN11 249,65000 UAH
1000 BGN22 499,30000 UAH
2000 BGN44 998,60000 UAH
5000 BGN112 496,50000 UAH
10000 BGN224 993,00000 UAH