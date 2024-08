Ukrainan hryvnia (UAH)

Hryvnia (monikko: hryvni tai гривні) on Ukrainan valuutta. Se kirjoitetaan ukrainaksi "гривня" ja lyhennetään nimellä грн. Hryvnia käyttää valuuttakoodia UAH ja symbolia ₴. Suosituin hryvnian vaihto käydään euron kanssa. Hryvnia on nimetty keskiajalla käytetyn painomitan mukaan. Se on fiat-valuutta.