Oekraiense grivna (UAH)

De hryvnia of hryvnya (meervoud: hryvni or гривні ), en grivna in het Nederlands, is de munteenheid van Oekraïne. In het Oekraïns wordt het geschreven als гривня, en de afkorting is грн. De grivna wordt het meest gewisseld tegen de euro. De grivna is vernoemd naar een gewichtsmaat die gebruikt werd in de middeleeuwen. Het is een fiduciaire valuta.