Украинская гривна (UAH)
Гривна — это официальная валюта Украины. Код валюты — UAH; символ — ₴; аббревиатура — грн. Гривна чаще всего обменивается на евро. Название валюты происходит от средневековой меры измерения. Гривна является необеспеченной валютой.
Название валюты
Украинская гривна
Символ валюты
₴
Обменный курс для UAH
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|SGD
|CAD
|ZAR
|AUD
|Из UAH
|0.02433
|0.02228
|2.03472
|0.01874
|0.03264
|0.03329
|0.44234
|0.03613
|В UAH
|41.10000
|44.87910
|0.49147
|53.35400
|30.63620
|30.03730
|2.26069
|27.67880
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