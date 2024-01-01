Украинская гривна (UAH)

Гривна — это официальная валюта Украины. Код валюты — UAH; символ — ₴; аббревиатура — грн. Гривна чаще всего обменивается на евро. Название валюты происходит от средневековой меры измерения. Гривна является необеспеченной валютой.

Название валюты

Украинская гривна

Обменный курс для UAH

 USD EUR INR GBP SGD CAD ZAR AUD
Из UAH0.02433 0.02228 2.03472 0.01874 0.03264 0.03329 0.44234 0.03613
В UAH41.10000 44.87910 0.49147 53.35400 30.63620 30.03730 2.26069 27.67880

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