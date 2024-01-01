هريفنا أوكرانية إلى منات تركمانستاني

تحويل UAH إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
85.37 tmt

₴1.000 UAH = T0.08537 TMT

Mid-market exchange rate at 03:53
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UAH إلى TMT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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TMT

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7411.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5021.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Turkmenistani Manat
1 UAH٠٫٠٨٥٣٧ TMT
5 UAH٠٫٤٢٦٨٣ TMT
10 UAH٠٫٨٥٣٦٦ TMT
20 UAH١٫٧٠٧٣٢ TMT
50 UAH٤٫٢٦٨٣٠ TMT
100 UAH٨٫٥٣٦٥٩ TMT
250 UAH٢١٫٣٤١٤٨ TMT
500 UAH٤٢٫٦٨٢٩٥ TMT
1000 UAH٨٥٫٣٦٥٩٠ TMT
2000 UAH١٧٠٫٧٣١٨٠ TMT
5000 UAH٤٢٦٫٨٢٩٥٠ TMT
10000 UAH٨٥٣٫٦٥٩٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / هريفنيا الأوكرانية
1 TMT١١٫٧١٤٣٠ UAH
5 TMT٥٨٫٥٧١٥٠ UAH
10 TMT١١٧٫١٤٣٠٠ UAH
20 TMT٢٣٤٫٢٨٦٠٠ UAH
50 TMT٥٨٥٫٧١٥٠٠ UAH
100 TMT١٬١٧١٫٤٣٠٠٠ UAH
250 TMT٢٬٩٢٨٫٥٧٥٠٠ UAH
500 TMT٥٬٨٥٧٫١٥٠٠٠ UAH
1000 TMT١١٬٧١٤٫٣٠٠٠٠ UAH
2000 TMT٢٣٬٤٢٨٫٦٠٠٠٠ UAH
5000 TMT٥٨٬٥٧١٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 TMT١١٧٬١٤٣٫٠٠٠٠٠ UAH