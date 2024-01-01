20 منات تركمانستاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل TMT إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

20 tmt
218.57 uah

1.000 TMT = 10.93 UAH

Mid-market exchange rate at 08:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٤١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٣١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / هريفنيا الأوكرانية
1 TMT١٠٫٩٢٨٦٠ UAH
5 TMT٥٤٫٦٤٣٠٠ UAH
10 TMT١٠٩٫٢٨٦٠٠ UAH
20 TMT٢١٨٫٥٧٢٠٠ UAH
50 TMT٥٤٦٫٤٣٠٠٠ UAH
100 TMT١٬٠٩٢٫٨٦٠٠٠ UAH
250 TMT٢٬٧٣٢٫١٥٠٠٠ UAH
500 TMT٥٬٤٦٤٫٣٠٠٠٠ UAH
1000 TMT١٠٬٩٢٨٫٦٠٠٠٠ UAH
2000 TMT٢١٬٨٥٧٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 TMT٥٤٬٦٤٣٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 TMT١٠٩٬٢٨٦٫٠٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Turkmenistani Manat
1 UAH٠٫٠٩١٥٠ TMT
5 UAH٠٫٤٥٧٥٢ TMT
10 UAH٠٫٩١٥٠٣ TMT
20 UAH١٫٨٣٠٠٧ TMT
50 UAH٤٫٥٧٥١٧ TMT
100 UAH٩٫١٥٠٣٣ TMT
250 UAH٢٢٫٨٧٥٨٣ TMT
500 UAH٤٥٫٧٥١٦٥ TMT
1000 UAH٩١٫٥٠٣٣٠ TMT
2000 UAH١٨٣٫٠٠٦٦٠ TMT
5000 UAH٤٥٧٫٥١٦٥٠ TMT
10000 UAH٩١٥٫٠٣٣٠٠ TMT