هريفنا أوكرانية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل UAH إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
605.15 hnl

₴1.000 UAH = L0.6052 HNL

Mid-market exchange rate at 03:39
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UAH إلى HNL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HNL

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9490.7551.3031.34517.7541.471
1 EUR1.116193.7250.8431.4541.50219.8211.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5171.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لامبيرا هندوراسي
1 UAH٠٫٦٠٥١٥ HNL
5 UAH٣٫٠٢٥٧٦ HNL
10 UAH٦٫٠٥١٥١ HNL
20 UAH١٢٫١٠٣٠٢ HNL
50 UAH٣٠٫٢٥٧٥٥ HNL
100 UAH٦٠٫٥١٥١٠ HNL
250 UAH١٥١٫٢٨٧٧٥ HNL
500 UAH٣٠٢٫٥٧٥٥٠ HNL
1000 UAH٦٠٥٫١٥١٠٠ HNL
2000 UAH١٬٢١٠٫٣٠٢٠٠ HNL
5000 UAH٣٬٠٢٥٫٧٥٥٠٠ HNL
10000 UAH٦٬٠٥١٫٥١٠٠٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / هريفنيا الأوكرانية
1 HNL١٫٦٥٢٤٨ UAH
5 HNL٨٫٢٦٢٤٠ UAH
10 HNL١٦٫٥٢٤٨٠ UAH
20 HNL٣٣٫٠٤٩٦٠ UAH
50 HNL٨٢٫٦٢٤٠٠ UAH
100 HNL١٦٥٫٢٤٨٠٠ UAH
250 HNL٤١٣٫١٢٠٠٠ UAH
500 HNL٨٢٦٫٢٤٠٠٠ UAH
1000 HNL١٬٦٥٢٫٤٨٠٠٠ UAH
2000 HNL٣٬٣٠٤٫٩٦٠٠٠ UAH
5000 HNL٨٬٢٦٢٫٤٠٠٠٠ UAH
10000 HNL١٦٬٥٢٤٫٨٠٠٠٠ UAH