5 هريفنا أوكرانية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل UAH إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
3.22 hnl

1.000 UAH = 0.6430 HNL

Mid-market exchange rate at 06:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩١١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٧٥١٫٧٢٧١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٩١١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لامبيرا هندوراسي
1 UAH٠٫٦٤٣٠٤ HNL
5 UAH٣٫٢١٥٢٢ HNL
10 UAH٦٫٤٣٠٤٤ HNL
20 UAH١٢٫٨٦٠٨٨ HNL
50 UAH٣٢٫١٥٢٢٠ HNL
100 UAH٦٤٫٣٠٤٤٠ HNL
250 UAH١٦٠٫٧٦١٠٠ HNL
500 UAH٣٢١٫٥٢٢٠٠ HNL
1000 UAH٦٤٣٫٠٤٤٠٠ HNL
2000 UAH١٬٢٨٦٫٠٨٨٠٠ HNL
5000 UAH٣٬٢١٥٫٢٢٠٠٠ HNL
10000 UAH٦٬٤٣٠٫٤٤٠٠٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / هريفنيا الأوكرانية
1 HNL١٫٥٥٥١٠ UAH
5 HNL٧٫٧٧٥٥٠ UAH
10 HNL١٥٫٥٥١٠٠ UAH
20 HNL٣١٫١٠٢٠٠ UAH
50 HNL٧٧٫٧٥٥٠٠ UAH
100 HNL١٥٥٫٥١٠٠٠ UAH
250 HNL٣٨٨٫٧٧٥٠٠ UAH
500 HNL٧٧٧٫٥٥٠٠٠ UAH
1000 HNL١٬٥٥٥٫١٠٠٠٠ UAH
2000 HNL٣٬١١٠٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 HNL٧٬٧٧٥٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 HNL١٥٬٥٥١٫٠٠٠٠٠ UAH