5 لمبيرة هندوراسية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل HNL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5 hnl
7.70 uah

1.00000 HNL = 1.54070 UAH

Mid-market exchange rate at 09:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547351.0836589.82241.465911.655560.9545418.5432
1 GBP1.1699511.26785105.0911.715081.936981.1167721.6952
1 USD0.92280.788737182.88881.352751.527770.8808517.1118
1 INR0.01113310.00951560.012064310.01632010.01843150.01062690.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لمباراس هندوراسية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / هريفنيا الأوكرانية
1 HNL1.54070 UAH
5 HNL7.70350 UAH
10 HNL15.40700 UAH
20 HNL30.81400 UAH
50 HNL77.03500 UAH
100 HNL154.07000 UAH
250 HNL385.17500 UAH
500 HNL770.35000 UAH
1000 HNL1540.70000 UAH
2000 HNL3081.40000 UAH
5000 HNL7703.50000 UAH
10000 HNL15407.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لامبيرا هندوراسي
1 UAH0.64905 HNL
5 UAH3.24527 HNL
10 UAH6.49054 HNL
20 UAH12.98108 HNL
50 UAH32.45270 HNL
100 UAH64.90540 HNL
250 UAH162.26350 HNL
500 UAH324.52700 HNL
1000 UAH649.05400 HNL
2000 UAH1298.10800 HNL
5000 UAH3245.27000 HNL
10000 UAH6490.54000 HNL