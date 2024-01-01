هريفنا أوكرانية إلى ليرة لبنانية

تحويل UAH إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,182,800 lbp

₴1.000 UAH = ل.ل.2,183 LBP

Mid-market exchange rate at 03:43
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UAH إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LBP

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9410.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7250.8431.4551.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19311.7261.78223.5171.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه لبناني
1 UAH٢٬١٨٢٫٨٠٠٠٠ LBP
5 UAH١٠٬٩١٤٫٠٠٠٠٠ LBP
10 UAH٢١٬٨٢٨٫٠٠٠٠٠ LBP
20 UAH٤٣٬٦٥٦٫٠٠٠٠٠ LBP
50 UAH١٠٩٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 UAH٢١٨٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 UAH٥٤٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 UAH١٬٠٩١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 UAH٢٬١٨٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 UAH٤٬٣٦٥٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 UAH١٠٬٩١٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 UAH٢١٬٨٢٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / هريفنيا الأوكرانية
1 LBP٠٫٠٠٠٤٦ UAH
5 LBP٠٫٠٠٢٢٩ UAH
10 LBP٠٫٠٠٤٥٨ UAH
20 LBP٠٫٠٠٩١٦ UAH
50 LBP٠٫٠٢٢٩١ UAH
100 LBP٠٫٠٤٥٨١ UAH
250 LBP٠٫١١٤٥٣ UAH
500 LBP٠٫٢٢٩٠٦ UAH
1000 LBP٠٫٤٥٨١٣ UAH
2000 LBP٠٫٩١٦٢٥ UAH
5000 LBP٢٫٢٩٠٦٣ UAH
10000 LBP٤٫٥٨١٢٦ UAH